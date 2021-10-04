Личные данные более 1,5 миллиардов пользователей Facebook выставлены на продажу Фото: Анастасия Осипова

Личные данные более 1,5 миллиардов пользователей социальной сети Facebook оказались в руках хакеров и совсем скоро могут быть переданы тому, кто готов выкупить информацию за крупную сумму.

Объявление о продаже персональных данных появилось на хакерском форуме. Как сообщает портал Privacy Affairs, посвященный вопросам информационной безопасности, объемы кражи сведений поражают. Это крупнейшая кража данных компании за все время ее существования.

Продавец поясняет, что база содержит имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Эта информация может использоваться как в рекламных целях, так и мошеннических.

Предположительно, сведения были получены с помощь веб-скрейпинга. Эта технология извлекает данные со страниц веб-ресурсов.

Продавец сообщает, что база содержит актуальные сведения и датируется 2021 годом. То есть, утечка персональной информации могла произойти всего несколько месяцев назад, но никаких заявлений по этому поводу о компании не поступало.

Реакции руководства и представителей социальной сети пока нет.

О ценнике на товар так же не сообщается. Но один из потенциальных покупателей настаивает, что ему предлагали выкупить данные 1 миллиона пользователей за 5 тысяч долларов. В пересчете на рубли это более 360 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее 4 октября произошли сбои в работе мессенджера Telegram. Позднее сбои наблюдались в функционировании Facebook, Instagram и Whatsapp. К вечеру поступали жалобы на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok. С трудностями также столкнулись пользователи «Одноклассников», сообщает ФАН.