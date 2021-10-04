Госдеп заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока - 2"

4 октября 2021 года началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Он заявил, что американская сторона не изменила своего отношения по этому вопросу.

Процедура была начата в понедельник, 4 октября, и постепенно нитка газопровода "Северный поток - 2" продолжит заполняться, чтобы в итоге достичь показателей, которые необходимы для ее дальнейшего технического тестирования. Как отметил Нед Прайс, у США нет конкретного ответа на это заявление, но позиция по этому вопросу не поменялась, пишет ТАСС.

"Наша политика предельно ясна. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", - подчеркнул Прайс.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Они прошли успешно. О следующих технических шагах по тестированию и эксплуатации первой нитки "Северного потока - 2" Nord Stream 2 сообщит дополнительно.