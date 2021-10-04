Онищенко назвал «неумной дипломатией» попытки Зеленского освободить Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что будет, если Владимиру Зеленскому удастся вызволить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы и вернуть на Украину. Парламентарий отметил, что подобный шаг – это «неумная дипломатия» украинского лидера.

-Я бы назвал это неумной дипломатией, которую сегодня ведет Украина. Я думаю, после такого заявления будет ответ Грузии. Возможен даже вариант разрыва отношений, о я не думаю, что до этого дойдет, - отмечает Онищенко в беседе с ФАН.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси за «незаконное пересечение границы». Сам Саакашвили утверждает, что вернулся в страну чтобы «помочь народу».

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Батуми. Сейчас он находится в тюрьме. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили и его сторонники готовили в Тбилиси «майдан» и убийства.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что его подзащитный может выйти на свободу только в результате помилования или после экстрадиции на Украину. Киев уже обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом задержанного, сообщает RT.

- Думаю, в тюрьме его сберегут. С него будут пылинки сдувать. Потому что «Грузинской мечте» еще предстоит торговаться об условиях его передачи Украине. Никто к нему криминальных авторитетов не допустит и отомстить не позволит, - говорит Свободной прессе ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Крылов.