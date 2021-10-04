Захарова: Ситуация с Facebook отвечает на вопрос о том, нужны ли России свои соцсети и интернет-платформы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ситуация с глобальным сбоем в работе Facebook и других популярных во всем мире социальных сетей отвечает на вопрос о том, нужны ли нашей стране собственные соцсети и интернет-платформы.

«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», - так дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о том, что сотрудники компании Facebook даже не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, примерно с половины седьмого вечера по московскому времени (в США было утро) понедельника, 4 октября, большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе, причина которых пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что работники американской компании Facebook столкнулись с неожиданной трудностью – они физически не могут попасть в офисы из-за того, что перестали работать их электронные пропуска.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).