Байден: США изучают «Досье Пандоры»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Американские власти изучают обнародованное накануне скандальное «Досье Пандоры». Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, собирается ли Вашингтон что-либо предпринимать в связи с этим расследованием.

«Мы это изучаем сейчас», - сказал Байден, не вдаваясь в подробности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей.

Причем крупнейший в мире офшор обнаружили именно в США – стране, которая объявила об активной борьбе с офшорами: 81 трастовый фонд, который упоминается в «Досье Пандоры», расположен в Южной Дакоте, еще 37 сомнительных контор зарегистрированы во Флориде, а в родном штате Байдена Делавере – всего на две меньше, 35.