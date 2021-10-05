При текущем уровне добычи Россия обеспечена золотом на 36 лет

Россия обеспечена золотом на 36 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При нынешнем уровне добычи Россия обеспечена золотом на 36 лет, причем в последние шесть лет темпы воспроизводства запасов превышают уровень добычи.

Об этом сообщили в федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра), комментируя заявление главы крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева о том, что запасы этого драгоценного металла в нашей стране на исходе, и через пару десятилетий золотых рудников не будет.

«По данным Государственного баланса запасов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 разведанные запасы золота составляют 15 319 тонн. При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет», - сказали в ведомстве агентству ТАСС.

Таким образом, подчеркнул представитель Роснедр, «информация господина Грачева, генерального директора ПАО «Полюс», предоставленная в интервью РБК, не подтверждается».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал, что Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи — на третьем после Китая и Австралии.

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