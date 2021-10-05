Белый дом: США приветствуют восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приветствуют восстановление линий связи между Северной и Южной Кореями, но осуждают ракетные испытания в КНДР. Об этом заявила на брифинге 4 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы, конечно, поддерживаем, продолжаем поддерживать межкорейский диалог, взаимодействие и сотрудничество. И мы продолжим работать со своими партнерами в Республике Корея с этой целью», - заявила она.

Когда журналисты поинтересовались реакцией Вашингтона на недавнее заявление Пхеньяна о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в конце сентября, Псаки сказала: «Мы, разумеется, осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые являются дестабилизирующими для региона и международного сообщества».

Она добавила, что американская администрация «тесно консультируется с союзниками как в столицах, так и в Нью-Йорке – в ООН, оценивая недавние события и вырабатывая следующие шаги».

По ее словам, США стремятся к «полной денуклеаризации Корейского полуострова», готовы к переговорам с КНДР по этой теме «без предварительных условий», и уже направили Пхеньяну «конкретные предложения» по возобновлению диалога, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 4 октября, Северная и Южная Кореи восстановили все разорванные еще летом прошлого года линии связи между двумя соседними странами.