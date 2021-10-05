В Японии тушат пожар на заводе фейерверков

В Японии тушат пожар на заводе по производству фейерверков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром во вторник, 5 октября, вспыхнул крупный пожар на заводе по производству фейерверков в японском городе Отару (северная префектура Хоккайдо), передает телеканал NHK.

В результате, по данным местных пожарных, пострадали не менее трех человек. Пострадавших доставили в больницу с ожогами, один из них находится в тяжелом состоянии.

Пока справиться с огнем не удалось, ситуацию осложняет то, что в горящем здании завода взрываются фейерверки: оттуда, как сообщают японские СМИ, периодически раздаются залпы. Власти Отару призвали жителей города не приближаться к месту происшествия.

Напомним, сайт kp.ru писал о пожаре на складе пиротехники в центре Москвы в июне. Тогда горели два здания, одно из них было почти полностью уничтожено огнем. По словам очевидцев, хлопки от взрывов были слышны на расстоянии двух – трех километров.