Общественники предложили создать российскую операционную систему для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили создать программное обеспечение, рассчитанное специально на детей. С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник предлагает устанавливать данные программы на гаджетах, рассчитанных на детскую аудиторию. Соответствующее письмо он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Документ есть в распоряжении RT.

Петров подчеркивает, что перевод учеников на дистанционное образование красноречиво ответил, что лишить детей планшетов и смартфонов в наше время уже невозможно. Но нельзя забывать об опасностях, которые подстерегают ребенка в Интернете.

-К такой информации можно отнести порнографический контент, экстремистские материалы, религиозный и политический радикализм и многое другое», - рассуждает общественник.

Для того, чтобы защитить подрастающее поколение одной функции «родительский контроль» недостаточно. «Необходимы системные меры».

В связи с этим он предлагает оценить идею о создании отечественной операционной системы для детей (либо эмуляции на базе популярных операционных систем).

- Она сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними. А также следить за временем использования социальных сетей и развлекательных приложений, которые отвлекают от учебы, - заключил Владимир Петров.

В «Лаборатория Касперского» соглашаются, что сегодня в Интернете практически нет ограничений. Проанализировав цифровые привычки современных детей, эксперты выяснили,что многие скрывают от родителей, что делают в Сети. А взрослые, в свою очередь, сами нарушают цифровую безопасность, подавая плохой пример ребенку, сообщает газета"Известия".

В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уверен, что защищать детей стоит не только от воздействия Всемирной паутины, но и телевидения. Он считает, что сцены насилия на федеральном телевидении надо запретить. Это поможет защитить молодежь, пишет ОТР.