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Политика5 октября 2021 9:06

В России успешно завершились испытания снайперской винтовки Чукавина

В 2018 году оружие испытал президент России Владимир Путин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Завершены госиспытания снайперской винтовки Чукавина. Фото: YouTube.com

Завершены госиспытания снайперской винтовки Чукавина. Фото: YouTube.com

В группе компаний "Калашников" сообщили об успешном завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина. Оружие должно заменить в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

- Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение, — цитирует сообщение РИА Новости.

При разработке винтовки концерн "Калашников" постарался учесть пожелания действующих операторов различных спецподразделений. СВЧ обеспечит поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Винтовку будут выпускать в двух вариантах: под отечественный патрон 7,62х54R, под самый распространенный в мире винтовочный патрон 7,62х51 НАТО (.308 Winchester).

В 2018 году снайперскую винтовку испытал президент России Владимир Путин. Глава государства сделал пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени, удаленной на 600 метров. Как сообщал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, президент несколько раз поразил цель.

Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров
Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров! Смотрите видео с выставки концерна «Калашников»