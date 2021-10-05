Риэлтор дал советы, как безопасно купить квартиру в строящемся доме Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Покупка жилья – дело ответственное и важное. А если речь идет о приобретении объекта в строящемся доме, то, согласитесь, не хотелось бы ждать объект годами.

Сегодня схема «соберем деньги и ничего не построим» почти не работает, покупатели защищены экскроу-счетами. Но существует много других нюансов, которые могут омрачить радость от сделки.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал советы, как обезопасить себя при покупке жилья в строящемся доме.

- Если решили купить квартиру в новостройке, то обращайтесь напрямую к застройщику. Это позволит сэкономить на услугах агентства. Либо можно приобрести у инвестора, который вложился в строительство. Но убедитесь, что сделка проходит в рамках 214-ФЗ, то есть, с использованием эскроу-счетов, - говорит NEWS.ru Барсуков.

Жилье в новостройке передается новому собственнику оп переуступке прав требования. Если квартиру продает физическое лицо, то нужно получить разрешение на такого рода переуступку у застройщика.

Нужно понимать, что покупка объекта в строящемся доме – это не покупка квартиры, а приобретение прав требовать у застройщика данный объект. В таком случае покупатель должен четко нести все риски, не исключат вероятность банкротства застройщика и заморозку строительства.

- Проверьте, есть ли у компании разрешение не просто на строительство объекта, причем уточните детали. Застройщику точно разрешено возвести 25 этажей, а не 15? Не поленитесь поискать информацию в интернете, там наверняка можно найти много отзывов и замечаний, а так же, данный о судебных разбирательствах, - говорит риэлтор.

Если изучение информации в Сети показывает, что у застройщика имеются миллионные штрафы, это увеличивает риск банкротства компании.

- Безопаснее всего приобрести объект в уже возведенном доме. Но такая покупка обойдется дороже. Даже когда речь ведется о последних этапах строительства, квартиры уже продаются по цене рыночных. Покупка на котловане хороша с точки зрения инвестиций. Но как и любой способ заработка, несет в себе определенные риски, - говорит эксперт.

выбирать рассрочку выгодно в том случае, если деньги точно появятся в ближайшие пару лет. А вот если застройщик предлагает скидки при единовременной оплате, то можно рассмотреть ипотеку.

Сегодня на рынке представлено много различных программ кредитования, которые позволят выгодно приобрести жилье.

В ОНФ так же выступили с инициативой расширить программу семейной ипотеки на вторничное жилье. Сегодня ипотеку на специальных условиях дают именно на новостройки, но в регионах, где жилье практически не строится, этим предложением невозможно воспользоваться, сообщает газета "Известия".