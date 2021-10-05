Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на июль 2022 года

В июле 2022 года пройдет запуск первого российского аппарата на Луну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в июле следующего года планируется запуск автоматической станции "Луна-25", российско-европейская миссия "Экзомарс" стартует в сентябре 2022 года.

- В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну ("Луна-25"). <...> Ну а сентябрь - это у нас "Экзомарс", девятимесячная миссия на Марс, — рассказал Рогозин в эфире Первого канала.

"Луна-25" станет первым российским аппаратом на естественном спутнике Земли. Запуск миссии "Луна-26" планируется в 2024 году, "Луна-27"- в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Напомним, уже сегодня, 5 октября, с космодрома Байконур стартует пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС. Они будут выполнять функции бортинженеров. Кресло бортинженера-1 слева от командира займёт Клим Шипенко, а бортинженера-2 справа – Юлия Пересильд.