Блогеры о сбоях в соцсетях: "Сразу думаешь, как раньше мы жили?"

PR-менеджер Ольги Бузовой сообщил, что рекламные контракты звезды не пострадали, а она сама отправилась на репетицию танцевального шоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогеры рассказали телеканалу "360", как переживают мощный сбой в работе соцсетей. Руководитель "Клуба молодых мам" Ирина Акопян призналась, что без соцсетей особенно тяжело.

"Как блогеру очень тяжело. Небольшая ломка присутствует. Сразу думаешь, как раньше мы жили?, - задается вопросом главная мама Instagram, - Когда ты блогер и когда это твоя работа, нехватка соцсетей ощущается гораздо больше"

Фитнес-блогер Анастасия Тукмачева заметила, что случившаяся ситуация - это неплохая профилактика для того, чтобы провести время в реальной жизни.

"Колоссально ничего не изменится. Я просто рада, что какое-то время можно побыть в тишине и не записывать бесконечные Stories, не думать над контентом. Для меня это просто свободное время", - заявила Тукмачева изданию

Сбои в работе соцсетей не повлияли и на жизнь Ольги Бузовой. Ее PR-менеджер рассказал, что она отправилась на репетицию танцевального шоу.

"У Ольги нет зависимости от социальных сетей. Это глобальная история во всем мире", - рассказал он, добавив, что рекламные контракты звезды не пострадали.

Неизвестный пользователь интернет-форума 4chan.org за 15 минут до глобального сбоя в работе сервисов написал о том, что "сейчас вся система ляжет", сообщает Life.ru. Он отметил, что работает в крупной интернет-компании и слышал о предстоящих проблемах.