Учителей в Краснодарском крае премируют по 100 тысяч рублей за выпускников-стобалльников

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил это решение накануне Дня учителя.

По 100 тысяч рублей получат учителя Кубани, подготовившие выпускников-стобалльников по ЕГЭ. Так в регионе собираются поощрять педагогов.

- Учителя, которые настолько качественно подготовили выпускников, что ребята получили 100 баллов по ЕГЭ, будут получать вознаграждение. Они премируются по 100 тысяч рублей, - отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Единовременную выплату назначат независимо от количества стобалльников. А условия выплаты в дальнейшем проработают.

В прошлом учебном году 100 баллов по итогам ЕГЭ получили 228 выпускников на Кубани. 10 из ребят показали наивысший результат сразу по двум предметам.

Напомним, врачам, педагогам и соцработникам на Кубани дадут по 1 млн рублей на ипотеку. Решение было принято на совещании педагогического совета Краснодарского края. Глава Кубани подчеркнул, если программа будет востребована, то ее продлят еще на три года.

Согласно представленным губернатором Краснодарского края данным, новую меру поддержки с 2022 года получат 900 работников указанных бюджетных сфер, среди них - 300 педагогов.