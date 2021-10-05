Цена газа в Европе обновила исторический максимум Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, следует из данных торгов лондонской биржи ICE во вторник, 5 октября.

В ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала 1247,4 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов цена на голубое топливо составляла 1228,8 доллара.

Напомним, накануне цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF поднялась до 1200,36 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, цена газа в Европе била рекорды несколько дней подряд, после чего начала терять в цене, однако позже вновь пошла вверх и начала устанавливать новые рекорды. 1 октября 2021 стоимость голубого топлива приблизилась к 1 200 долларам за тысячу кубов.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в росте цен на газ в Европе виновата не Россия, а газовая политика в Германии.