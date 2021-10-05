Синоптик прокомментировал сообщения об аномально снежной зиме в России

Александр Шувалов отметил, что невозможно предсказать в каком месте возникнет аномалия и какой она будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru прокомментировал сообщения об аномально снежной зиме, которые ранее давали синоптики. Он рассказал, что прогнозы точны только на 60 процентов.

"Специалисты-долгосрочники эти прогнозы о снежности зимы делают, но это малоубедительно по одной простой причине. Тот же прогноз на сентябрь давал на большей части территории страны положительные аномалии температуры. А аномалия была и на Европейской части, и на Урале, и на юге Сибири отрицательная", - заявил эксперт.

Шувалов отметил, что невозможно предсказать в каком месте возникнет аномалия и какой она будет.

Тем временем, белки в Подмосковье начали готовиться к зиме, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Чтобы пережить зиму, белки запасаются провизией, утепляют жилище мхом и сухой травой, а в ноябре готовятся сменить гардероб — ярко-рыжий летний мех на длинный и густой зимний.