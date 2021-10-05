Опрос: 19% россиян планируют уклониться от участия в переписи населения Фото: Мила СТРИЖ

С 15 октября в России стартует перепись населения. Ее планировали провести в 2020 году, но из-за пандемии пришлось перенести мероприятие. В 2021 году всероссийская перепись состоится, ее планирует завершить до 14 ноября.

Собирать сведения о россиянах будут 268 тысяч человек. На каждого в среднем придется обойти 550 адресов. Большинство добровольцев – студенты и муниципальные служащие.

Компания SuperJob опросила пользователе сервиса, как они относятся к предстоящей переписи. 81% россиян планируют принять участие в данном мероприятии. 58% респондентов предпочитают сами заполнять переписные листы, сообщает Российская газета.

16% согласны, чтобы их анкету заполнил переписчик в специальном планшете. А 7% намерены прийти на организованный пункт переписи и ответить на все вопросы. Есть и те, кто предпочитают не раскрывать информацию о себе. Таковых оказалось много, уклониться от переписи намерены 19% респондентов.

Стоит отменить, что халатнее других к переписи относятся молодые люди в возрасте до 24 лет, на них пришлось 25%.

Разница в доходах так же вносит свои коррективы. Люди, которые получают более 80 тысяч рублей в месяц, готовы заполнить анкету на сайте госуслуг (67%). А те, у кого доход гораздо скромнее и не превышает 30 тысяч рублей, готовы принять переписчика дома (20%). Этому варианту отдают предпочтение и люди старше 45 лет (21%).

Стоит отметить, что предстоящая будет уникальной, так как впервые не будет использоваться бумага. Первые результаты появятся в конце 2021 года, предварительные итоги - в январе-феврале 2022 года. Углубленную аналитику опубликуют в течение 2022 года. В текущем году перепись пройдет не только в России, но и в 50 государствах мира, сообщает газета "Известия".

- Большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях. Но в этом году появится блок про жилищные условия и трудовую миграцию, - сказал ОТР глава Росстат Павел Малков.