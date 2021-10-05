Российским учителям в шести регионах будут выдавать зарплату по-новому

Правительство готовит постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство готовит постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Об этом спикер написала в своей статье для "Российской газеты", приуроченной ко Дню учителя.

Спикер сообщила, что пилотный проект будет запущен в шести регионах страны. В каких именно не уточняется.

Она рассказала, что сейчас во многих регионах низкая зарплата. И это является причиной того, что выпускники вузов не хотят работать в школах.

«В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», - заметила Матвиенко.

Политик заявила, что законодатели осознают всю остроту этой проблемы, поэтому в 2020 году Совет Федерации обратился к правительству, предложив ввести в школах и детсадах единую систему оплаты труда педагогов, инициативу поддержал и президент.

Родители школьников рассказали ,что планируют подарить учителям на их профессиональный праздник, сообщает RT со ссылкой на сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 43% родителей в ходе опроса рассказали, что планируют подарить от класса букет цветов. На втором месте среди подарков — сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).