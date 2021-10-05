Антон Силуанов ушел на самоизоляцию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию, сообщила во время парламентских слушаний председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Антон Германович сейчас находится на изоляции. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции», — сказал спикер Совфеда, обращаясь к главе Минфина по видеосвязи.

Как писал сайт kp.ru, ранее двухнедельную самоизоляцию прошел президент России Владимир Путин. 14 сентября 2021 в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил, что в окружении Путина заболели главным образом те, кто принимает участие в обеспечении его работы. Как заявил официальный представитель Кремля, плановая вакцинация и ревакцинация в Кремле не проводится, однако практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.