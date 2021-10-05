В Совфеде подержали создание российского программного обеспечения для детских гаджетов Фото: Shutterstock

В Совете федерации поддержали предложение разработать специальное программное обеспечение для гаджетов, которыми пользуются дети. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что подобная идея актуальна в современном мире.

Зачастую родители не в силах уследить за тем объемом информации, который выплескивается на маленьких пользователей в Интернете.

«Технологическая реализация такой инициативы была бы правильной», отмечает парламентарий.

- Если будет операционная система, которая сможет автоматически отслеживать весь контент и не допускать его в детские души, то это совершенно правильно, - отметил в беседе с RT Рязанский.

Ранее эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян во время совершения интернет-покупок. В последнее время преступники становятся все активнее и придумывают новые способы отъема денег, сообщает телеканал "360".