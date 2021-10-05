Центр имени Гамалеи рассчитывает на одобрение ВОЗ «Спутника V» до конца ноября 2021 Фото: REUTERS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения, рассчитывают разработчики препарата.

«Мы рассчитывали что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь-ноябрь», – сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин во время экспертной дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией».

Как отметил специалист, Российский фонд прямых инвестиций активно работает над одобрением вакцины ВОЗ.

Напомним, ранее ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V» . По словам заместителя главы Панамериканской организации здравоохранения доктора Жарбаса Барбосы, во время инспекции одной из площадок, производящих препарат, не было подтверждено, что это предприятие «согласно с применением надлежащих практик производства» (Good manufacturing practice, GMP). Для продолжения процесса одобрения необходимо провести новую инспекцию этой фабрики, объяснил он.