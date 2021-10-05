Цена газа в Европе впервые превысила 1300 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена фьючерса на газ в Европе впервые в истории превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом следует из данных торгов на ICE Futures.

В ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:40 по московскому времени составила рекордные 1303 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав рост по сравнению с расчетной ценой понедельника на 12%.

Чуть ранее цена достигала 1247,4 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов цена на голубое топливо составляла 1228,8 доллара.

Напомним, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в росте цен на газ в Европе виновата не Россия, а газовая политика в Германии. В интервью РБК он сообщил, что ситуация осложнила жизнь потребителям. Также Эрнст осудил европейских парламентариев, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях ценами на голубое топливо для более быстрого запуска "Северного потока — 2" и направили письмо с обвинениями в Еврокомиссию. Комментируя прошедшие в ФРГ выборы, Эрнст выразил мнение, что "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, которые выступали против "Северного потока — 2", не смогут помешать газопровода.