Параолимпиец Гнездилов признался, что расстраивался, когда у соперников играли гимны

Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Фото: Архив "КП"

Чемпион Паралимпиады Денис Гнездилов в беседе с Газета.ru признался, что его расстраивал факт выступления российской команды без национального гимна и флага.

"Понимаете, я все равно россиянин, я все равно приеду и привезу свою медаль домой, в Россию. Понятное дело, из-за всего этого не получилось с флагом и гимном в этот раз – дай бог, в следующий раз получится. Может быть, чуть-чуть было чувство досады, потому что у соперников играли гимны, а у нас – Чайковский. Но, с другой стороны, Чайковский тоже наш, так что все нормально", - поделился спортсмен.

Гнездилов рассказал, что первый старт с гимном и флагом у него был в Дубае и отметил, что "это очень круто, когда гимн играет, душа трепещет".

Накануне телеканал "360" сообщал, что Израиль запретил российским спортсменкам участвовать в предолимпийском турнире. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что такое решение было мотивировано обстановкой с коронавирусом в стране.