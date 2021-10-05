Оператор ГТС Украины выделит "Нафтогазу" почти 2 млрд долларов на борьбу с дефицитом топлива зимой

Украинский оператор ГТС выделит "Нафтогазу" почти 2 млн долларов на борьбу с дефицитом топлива зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания НАК "Нафтогаз Украины" получит 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) от оператора ГТС страны на закупку топлива, чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Об этом сообщило издание "Экономическая правда".

Как отмечает издание, при потребности в 19 миллиардов кубометров газа, на Украине есть только 15 миллиардов. Закупка такого объема обойдется Украине в 120 миллиардов гривен. Даже если котировки упадут, то стране все равно придется потратить десятки миллиардов гривен.

Чтобы решить эту проблему украинское правительство поставило оператору газотранспортной системы страны выплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над ГТС.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о заключении прямого контракта на поставку газа. По словам премьер-министра, в подземных хранилищах газа Украины имеется более 18,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Кроме того, Киев ведет собственную газодобычу, так что в этом отопительном сезоне у страны не должно возникнуть проблем. Значительного реэкспорта газа на рынок Европы вряд ли стоит ожидать, сообщил премьер. По его словам, большая часть газа, находящегося на Украине, будет использована для внутренних нужд.