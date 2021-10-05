Кудрин заявил, что России необходимо отказаться от нефтегазовой зависимости в течение 10-15 лет

Алексей Кудрин заявил, что через 10-15 лет России необходимо отказаться от нефтегазовой зависимости Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что в течение ближайших 10-15 лет России стоит отойти от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета.

- Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы, — сказал Кудрин.

Он отметил, что, согласно мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится двое. Это станет для России вызовом, считает глава Счетной палаты.

Ранее 4 октября 2021 года цена акций российской компании "Газпром" обновила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля впервые с апреля 2008 года. Об этом следовало из данных торгов Московской биржи. К 13:00 по московскому времени акции "Газпрома" росли на 1,67 процента - до 369,33 рубля. При этом в ходе торгов понедельника котировки поднимались до 369,66 рубля. Это новый исторический максимум.