Видео задержания Михаила Саакашвили в Грузии появилось в сети Фото: REUTERS

В сети опубликовали видеозапись задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политика арестовали на прошлой неделе в Тбилиси.

По всей видимости, задерживать политика пришли во время ужина. На кадрах виден стол с несколькими бутылками алкоголя и тарелками. После того, как на экс-президента надели наручники, он сделал несколько глотков из бокала, затем правоохранители его увели. Запись опубликовал Sputnik Грузия.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.

Напомним, Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, где назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина.