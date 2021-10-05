Мишустин освободил Ольгу Баталину от должности замглавы Минтруда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина освобождена от занимаемой должности.

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ», – сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном официальном портале правовой информации.

Как указывается в документе, Баталина переходит на другую работу.

Напомним, ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что Баталиной могут предложить стать временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.

Баталина занимала должность замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ в с февраля 2020 года. До этого она была депутатом Государственной Думы шестого и седьмого созывов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина.