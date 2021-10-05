Иосиф Пригожин: "С возрастом ты понимаешь, что учитель - это твое все"

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не смог вспомнить своего главного наставника в жизни и поздравил с Днем учителя свою жену певицу Валерию, а также детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не смог вспомнить своего главного наставника в жизни и назвал таковым свою жену - певицу Валерию, а также детей, сообщает "Пятый канал".

"Учитель — это человек, от которого зависит будущее каждого ребенка. Какие знания, какую культуру он будет прививать ребенку вне зависимости от уроков. Взрослые люди автоматически становятся учителями. Я уже учусь у своей супруги, и она, наверно, многому учится. Даже дети мои остаются учителями, несмотря на то что я их учитель", - рассказал продюсер.

Пригожин признался, что в школьные годы не понимал, насколько важна роль педагога в жизни ребенка.

"В юности, в детстве ты не понимаешь цену учителю, а с возрастом ты понимаешь, что учитель - это вообще твое все" - делится он.

Бизнесмен заявил, что вся жизнь - это вечная школа и отметил, что если человек готов учиться новому на протяжении жизни, то с годами он будет совершенствоваться.

В День учителя, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике, сообщает "Газета.ru". Премия была присуждена Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельману за физическое моделирование климата Земли, оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления, а также Джорджио Паризи за открытие взаимодействия неупорядоченностей и флуктуаций в физических системах от атомарного до планетарного масштабов.