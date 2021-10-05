Песков сообщил, что сбои у соцсетей не повлияли на работу Кремля Фото: REUTERS

Глобальные сбои в работе социальный сетей, произошедшие накануне, не отразился на работе администрации президента, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как объяснил пресс-секретарь президента России, в рабочих вопросах Кремль использует линии межправительственной связи. Пользоваться мессенджерами в администрации главы государства не разрешается, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее эксперты IT-компании Cloudflare рассказали, что масштабные сбои в работе сайтов и приложений во всем мире 4 октября 2021 были вызваны резким ростом общей нагрузки на DNS-маршрутизаторы из-за сетевых проблем компании Facebook, даже если ресурсы с ней никак не связаны. Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсети за сбой в работе.

В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.