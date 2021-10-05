Испания выдала РФ бизнесмена, присвоившего 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи

Испания выдала российского бизнесмена, присвоившего 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Испания выдала России бизнесмена, который присвоил себе почти 400 миллионов рублей при строительстве объектов к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

- В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, - сказала она. - В феврале минувшего года обвиняемый задержан на территории Испании и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, — цитирует сообщение Волк ТАСС.

По версии следствия, в 2013 году компания, которой руководил Вандышев, заключила госконтракт подряда строительства очистных сооружений в Краснодарском крае по программе подготовке к Олимпиаде. Заказчик перевел на счета подрядчика в качестве аванса 1,2 миллиарда рублей. Вандышев в документах намеренно указал неверную стоимость оборудования и присвоил себе почти 400 млн рублей.

Ранее экс-владелец Черкизовского рынка был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Предприниматель был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмиловы. Позже решением Высшего суда его направили в экстрадиционный изолятор.