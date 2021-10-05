Эксперт предупредил о возможности повторения глобального сбоя в соцсетях

Проблему может решить модель государственного регулирования. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Масштабный сбой, в результате которого прекратилась работа популярный социальных сетей может повториться вновь. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

"Сервисы регулярно падают, просто не всегда сбой касается такого большого числа пользователей. К сожалению, компании не спешат укреплять отказоустойчивость своих систем, потому что из-за этого запуск новых сервисов для клиентов становится более сложным, медленным и дорогим", - заявил эксперт.

Коростелев заметил, что интернет - это тонко работающий механизм, состоящий из множества протоколов и сервисов, поэтому поломка одного элемента может привести к новым глобальным сбоям. Он считает, что проблему может решить модель государственного регулирования.

"Государство может применять к интернету требования, схожие с требованиями в области эксплуатации сетей общего пользования и электросетей. Например, можно обязать компании внедрять многократное дублирование, обеспечивать некоторый запас мощностей для работы в аварийном режиме, назначать ответственных и так далее", - предложил Коростелев.

Со сбоями столкнулись и крупнейшие российские операторы мобильной связи, сообщает РИАМО со ссылкой на данные сайта Downdetector.ru. Клиенты жаловались на работу мобильного интернета и отсутствие сигнала.