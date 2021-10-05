Глава Амурской области Василий Орлов: «Если ситуация с COVID-19 ухудшится, мы будем вынуждены вводить новые ограничения»

Показатели вакцинации в Амурской области выше, чем в среднем по России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 283 тысячи жителей области, что составляет более 58% от плана. Темпы вакцинации в регионе выше, чем в среднем по России (средний показатель по стране - 50,5%). Вторую дозу вакцины получили более 230 тысяч человек. Тем не менее, губернатор Амурской области Василий Орлов не исключает возможность введения в регионе новых ограничений в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

- В случае ухудшения ситуации с коронавирусом мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный, - отметил Василий Орлов на заседании областного правительства, главной темой которого стала прививочная кампания в Приамурье.

На сегодняшний день в область поставили около 378 тысяч доз вакцины четырёх видов. Все они есть в медицинских учреждениях региона. В ближайшее время в Приамурье привезут новую партию вакцины: 12,6 тысяч доз препарата «Спутник Лайт», более 7 тысяч доз «ЭпикВакКороны» и 1,2 тысяч доз «Гам-Ковид-Вак».

По словам главы регионального Минздрава Светланы Леонтьевой, активнее всего прививки делают жители Cелемджинского района, наименее активно вакцинация идёт в Зейском и Мазановском районах. При этом за последние недели темпы вакцинации в регионе снизились. Особенно медленно прививочная кампания идет среди учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений.

- Ряд учебных заведений области уже выразили готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно. И руководителям учебных учреждений нужно ставить перед собой именно такую задачу, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю коронавирусом заболели 848 жителей Амурской области. При этом 96 процентов новых пациентов – это люди, не сделавшие прививку от COVID-19. Под наблюдением врачей находятся более трех тысяч человек, бывших в контакте с больными COVID-19.