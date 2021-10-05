Захарова отреагировала на сбои в работе Facebook шуткой про топор

Захарова прокомментировала сбои в работе Facebook Фото: REUTERS

Глобальный сбой в работе социальной сети Facebook вскрыл истинный уровень проблем, беспокоящих американские власти, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, когда соцсети на несколько часов оказались недоступными для пользователей.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live», дипломат отметила, что сейчас для Вашингтона важно не допустить «зависания» компьютеров, чтобы иметь возможность публиковать текст своих новых санкций. В случае масштабных сбоев главное иметь под рукой «топор вовремя вскрыть комнату, где находятся серверы», сказала она. Захарова подчеркнула, что многие воспринимают США как супердержаву, в то время как уровень проблем у них не соответствует этому статусу.

Проблемы у Facebook, добавила представитель МИД РФ, сказались и на бизнесе по всему миру, поскольку предприниматели торгуют через соцсети. Убытки в результате сбоев понесли миллионы людей, предположила она.

Как писал сайт kp.ru, накануне пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои у сайтов и приложений в режиме реального времени, сообщал, что, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени, у Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени, проблемы с Facebook начались в 11:44.

В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.