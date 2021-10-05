Сенатор Джабаров о Саакашвили: "То, что он заявляет в письме Зеленскому, гроша ломаного не стоит"

Сенатор назвал бывшего президента Грузии "позером" и посоветовал перестать жить в системе, где во всём происходящем виновата Москва Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Life.ru высмеял Саакашвили за то, что он в своем письме к Зеленскому называет себя "узником Путина".

"Ну что можно ответить на слова этого глупого человека, этого позера? Что он является не узником Путина, а узником грузинского правосудия, поскольку он арестован по решению суда в Грузии. А то, что он это заявляет в письме Зеленскому, вообще гроша ломаного не стоит. Саакашвили повинен в смерти нескольких десятков наших миротворцев, и взывать к Зеленскому дело неблагодарное, у него своих проблем хватает, учитывая, что он творит сейчас в Донбассе", - заявил сенатор.

Сенатор также посоветовал перестать жить в системе, где во всём происходящем виновата Москва.

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