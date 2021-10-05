Игорь Артамонов: «Все, кто работает в службе скорой помощи - фельдшеры, врачи, водители, - получат надбавки до нового года»

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель региона Игорь Артамонов во время своего визита на областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф посмотрел, в каких условиях трудятся диспетчеры учреждения, и оценил уровень оснащения станции. «Жители региона жалуются на работу медиков и долгое ожидание скорой помощи. Приехал сюда посмотреть лично, как все обстоит на самом деле, и как мы можем решить эту проблему», – объяснил цель своего визита Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Александр Игнатовский - главный врач станции скорой помощи рассказал Игорю Артамонову, что только за минувшие три недели число вызовов скорой возросло почти наполовину. Значительно увеличилась нагрузка на персонал. При этом станция испытывает серьёзный дефицит в сотрудниках: не хватает трёх десятков фельдшеров и водителей. Губернатор Игорь Артамонов пообещал, что исполнительная власть региона окажет медикам всю необходимую помощь и поддержку. Бригады скорой помощи доукомплектуют студентами старших курсов медицинских учебных заведений. Управление здравоохранения Липецкой области в настоящее время уже занимается привлечением волонтеров. Одной из мер по привлечению дополнительных кадров станет увеличение заработных плат медицинских работников.

Фото: липецкаяобласть.рф

«Всплеск заболеваемости серьёзный, и меры должны быть экстраординарными. Все, кто работает в службе скорой помощи - фельдшеры, врачи, водители, - получат надбавки до нового года», - пообещал Игорь Артамонов.

По словам главы региона, уже поручено выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и отделений скорой помощи в районных больницах. Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи – 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал – 10 тысяч рублей. Первые выплаты работники скорой получат уже в ноябре.