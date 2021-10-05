Путин заявил, что информационные ресурсы в школах должны контролироваться государством Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информационные ресурсы в школах должны находиться под контролем государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Я считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами», – сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что «пространство свободы» не должно из-за этого сокращаться «до минимума». Россия, как и весь мир, озабочена вопросами обеспечения безопасности детей в интернете, поскольку их так или иначе собирают все информационные ресурсы, отметил он. В такой ситуации спрос за сохранность персональных данных должен быть только с государства, добавил президент.

Как писал сайт kp.ru, 1 сентября 2021 российские интернет-компании и мобильные операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Документ предполагает ограничение доступа детей к контенту, несущему вред их здоровью и развитию. Кроме того, участники соглашения договорились удалять противозаконный контент и оперативно реагировать на обращения пользователей.