Синоптик сообщил о солнечной и сухой погоде в Москве в начале октября 2021

По ночам в Москве ожидается четыре-пять градусов, а в Подмосковье синоптики прогнозируют слабые заморозки Фото: Василий Вахрин

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Lenta.ru, что погода в первой половине октября будет солнечной и сухой, но отметил, что стоит ждать заморозков.

"В Московском регионе до 11-12 октября осадков не будет с вероятностью до ста процентов. Стоит ждать ночные заморозки, температура днем составит около десяти градусов", - заявил синоптик.

По ночам в Москве ожидается четыре-пять градусов, а в Подмосковье синоптики прогнозируют слабые заморозки. Уже после 15 октября 2021 года температура понизится до пяти градусов тепла и в столичный регион придет более облачная погода.

Издание Москва 24 со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства сообщало, что МЧС проведет внеплановую проверку систем оповещения граждан с целью отработки своевременного оповещения населения об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.