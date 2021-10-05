Корабль "Союз МС-19" со съемочной группой "Вызова" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

В кино-космическом эксперименте согласились принять участие космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд Фото: REUTERS

Корабль "Союз МС-19", на котором в космос отправилась съемочная группа фильма "Вызов", не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в автоматическом режиме. Командиру корабля пришлось перейти на ручное управление.

Связь с кораблем временно пропала с 15:20 по 15:35 по московскому времени. Это стандартная ситуация, так как "Союз МС-19" оказался в "темной зоне" - области пространства, где прием радиоволн невозможен или сильно затруднен. По истечение 15 минут экипаж выйдет на связь и станет ясно, как корабль состыковался к МКС.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Союз МС-19" стартовал с космодрома Байконур во вторник, 5 октября. Он отправился на МКС, где будет снят первый в истории художественный фильм в открытом космосе. В кино-космическом эксперименте согласились принять участие космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублерами выступают космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Деятелям искусства во время полета придется временно взять на себя также функции бортинженеров - Клим Шипенко и Юлия Пересильд должны занять их места на корабле. Возле кресла актрисы находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от кинорежиссера – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции. По команде Шкаплерова актриса с режиссером будут регулировать эти клапаны.

На МКС съемочная группа проведет 12 дней, после чего вернется на Землю.

Партнером проекта "Вызов" стал Тинькофф. Специально к первым в мире съемкам фильма на МКС, Тинькофф отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Такого еще не делал ни один банк.