Игорь Артамонов: «В каждом ученике остается частичка души педагога»

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«Благодаря мудрым педагогам юные жители Липецкой области становятся личностями, входят в самостоятельную жизнь с прочными знаниями. В каждом ученике остается частичка вашей души, именно поэтому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил», – обратился с эмоциональным поздравлением к педагогам губернатор.

Перед учителями стоят нетривиальные задачи по образованию и воспитанию молодых людей готовыми к вызовам новой цифровой эпохи. Несмотря на трудности, учителя Липецкой области демонстрируют высочайший уровень профессионализма и отлично справляются с вызовами современного мира.

В образовательной сфере региона работают тридцать две тысячи человек. Законодательная и исполнительная ветви областной власти прилагают максимум усилий для постоянного совершенствования и развития образовательной системы. Игорь Артамонов подчеркнул стремление руководства региона к тому, чтобы юные липчане во время обучения в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах приобщались к самым современным достижениям науки и техники. В Липецкой области постоянно строятся и реконструируются существующие детские сады и школы. Для учреждений сферы образования закупается самое современное оборудование. А педагогам обеспечивается достойная оплата их нелёгкого труда. За свои заслуги учителя поощряются званиями «Заслуженный работник образования Липецкой области». Каждый год в Липецке проводятся областные смотры профессионального мастерства. Липецкие педагоги неоднократно завоевывали высокое звание «Учитель года» и на всероссийских конкурсах.

Глава области Игорь Артамонов произнёс особые слова признательности и благодарности в адрес ветеранов сферы образования и подчеркнул, что Липецкая школа сильна славными педагогическими традициями.

Губернатор отметил, что педагоги постоянно повышают свою профессиональную квалификацию, модернизируют процесс образования и внедряют инновации. А опыт преподавания десятков липецких педагогов признан уникальным.

Игорь Артамонов признал огромный вклад липецких педагогов в воспитании юных россиян достойными гражданами нашей страны и пожелал педагогам здоровья, благополучия, оптимизма и благодарных учеников.