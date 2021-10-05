Восемь команд от Кубани участвуют в чемпионате по производительности труда

Алексей Юртаев уверен, этот опыт будет востребован в дальнейшей работе участников.

Соревнования стартовали онлайн в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

– Чемпионат стартовал на базе командного бизнес-симулятора. Участникам необходимо вжиться в роль высшего руководства виртуального тракторного завода и вывести свои компании на позиции лидеров отрасли. Это возможность проверить разные гипотезы и попробовать самые смелые решения, не подвергая настоящему финансовому риску предприятия. Команды онлайн развивают экономику предприятий в условиях реальных законов рынка. Уверен, это опыт будет востребован в дальнейшей работе участников, – рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

По итогам предварительного отбора в чемпионате участвуют 8 из 11 заявленных команд края. Это 57 человек – представители Новопокровского дорожного ремонтно-строительного управления, компании «ПАНХ», Новороссийского морского торгового порта, Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, ПАО «Сбербанк», компании «Кубань-вино», КубГМУ, а также сборная Регионального центра компетенций и министерства экономики Краснодарского края. Они борются за звание лучших в трех номинациях: «Предприятие», «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций» и «Вузы».

В общей сложности соревнования объединили более 1200 управленцев из 52 регионов России. По итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд.

Онлайн-этап соревнований завершится 1 октября. 26 команд, набравших большее количество баллов, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата.

В 2020 году команда министерства экономики Краснодарского края вышла в финал чемпионата и завоевала второе место.