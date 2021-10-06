На Кубани запретили строить дома без школ, детских садов и зеленых зон рядом

По словам главы региона, без планировки необходимых соцобъектов разрешений на застройку жилья не выдадут. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае изменили требования законодательства о комплексной жилой застройке. Теперь в регионе запрещено выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов без четкого графика возведения школ, детских садов и зеленых зон рядом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Сейчас краевой департамент по архитектуре и градостроительству завершает разработку единых требований. Обновленная правовая база обяжет, исходя из действующих нормативов, одновременно с жильем создавать необходимые школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные площадки и парковки, а также благоустраивать территории,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Соответствующие требования пропишут в соглашениях, которые необходимо будет заключать муниципалитетам и застройщикам. В частности, на каждом участке будут обозначены места размещения социальных объектов, сроки их строительства и стоимость. Возводить жилье застройщик сможет только после документального подтверждения всех данных.

В администрации Кубани напоминают, что в федеральном законодательстве соответствующие изменения внесли в конце 2020 года.

В Краснодарском крае в январе—июле 2021 года ввели в эксплуатацию 30,4 тыс. квартир общей площадью 1,54 млн кв. м. Это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев на Кубани построили 37,4 тыс. квартир общей площадью 2,45 млн кв. м, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.