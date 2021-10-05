Петербургский международный экономический форум пройдет в июне 2022 года

В 2021 году за 4 дня работы форум посетили свыше 13,5 тысяч участников из 141 страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15-18 июня. Об этом, как пишет Росконгресс, рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2021 году для проведения форума в традиционном формате были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, отмечает Кобяков. За 4 дня работы форум посетили свыше 13,5 тысяч участников из 141 страны, в том числе представители более 1 тысячи СМИ из 46 стран.

В 2022 году организаторы мероприятия также позаботятся о том, чтобы сделать ПМЭФ максимально безопасным и комфортным для всех его участников. Потому что интерес к такому формату диалога не ослабевает и форум хотят посетить многие, говорит Кобяков.

"Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отмечает Кобяков.

В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году бизнесмены со всего мира, в том числе российские, на ПМЭФ подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений составила 3 триллиона 860 миллиардов рублей.