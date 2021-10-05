Путин пояснил порядок получения поощрения после вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, провел совещание с правительством. Глава государства призвал пересмотреть процедуру поощрения россиян за вакцинацию от коронавируса.

"Поощрение, конечно, должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", - отметил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, на данный момент вакцинацию от коронавируса завершили 42,2 миллиона россиян. Повторно вакцинировались при этом 1,9 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить еще 35,9 миллиона человек и повторно вакцинировать 7,6 миллиона. Для того, чтобы мотивировать россиян сделать прививку, власти обещают им различные поощрения.

Например, власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID. Также подобные розыгрыши проводятся и в других регионах. Кроме того, до 1 декабря в целом по России состоятся два розыгрыша денежных призов: по решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей.