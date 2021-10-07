На Кубани летом отдохнули более 350 тысяч детей

Вениамин Кондратьев назвал летнюю кампанию особенной. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

На курортах Краснодарского края летом 2021 года отдохнули более 350 тысяч детей, 100 тысяч из них — школьники из других регионов. Бюджет финансирования летней кампании превысил уровень прошлого года и составил 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

- Это лето было особенным. Мы понимали, какое количество туристов приедут на побережье Краснодарского края, и приложили максимум усилий, чтобы люди получили качественный отдых. Особое внимание уделили приему детей. В лагерях, пансионатах была проведена оздоровительная кампания, направленная на укрепление иммунитета. Все учреждения работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В регионе работала программа «Дети Кубани», по которой было закуплено около 30 тысяч путевок. Это позволило отдохнуть на море детям-сиротам, инвалидам, детям из многодетных семей или находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профучетах.

По словам Вениамина Кондратьева, до конца года регион планирует принять еще 50 тысяч детей.