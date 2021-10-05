Попова заявила, что Путин не заразился коронавирусом от коллег во многом благодаря вакцинации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, провел совещание с членами правительства. В ходе переговоров глава государства обсудил с главой Роспотребнадзор Анной Поповой свою недавнюю самоизоляцию, на которую пришлось пойти из-за общения с инфицированными коронавирусом коллегами.

"Я общался с инфицированными людьми, с заболевшими сотрудниками и слава богу, пронесло, что называется, не заболел. И надеюсь что этого не случится", - признался Путин.

Президент также уточнил, сыграл ли свою роль "Спутник V", которым он вакцинировался ранее. Глава Роспотребнадзора подтвердила это.

"Я думаю, это главное и значимое, что защищает вас от инфекций, с учетом того, что иммунный ответ был очень высокий", - подчеркнула Анна Попова.

Владимир Путин напомнил всем о важности своевременной ревакцинации населения. Так как со временем количество антител, выработавшихся при иммунном ответе на вирус, падает, и возрастает риск повторного заражения коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения 7 октября с родными и близкими. Он прошел период самоизоляции и теперь может видеться с людьми.