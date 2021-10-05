Путин поручил убрать все открытые свалки в черте городов в ближайшие годы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил ликвидировать в ближайшие годы все открытые свалки в черте городов. Как отметил глава государства, экологический вопрос в значительной степени определяет качество жизни населения, поэтому находится в числе приоритетных.

«Я прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны черте российских городов», – сказал Путин на совещании с правительством страны.

Российский лидер напомнил, что основные усилия властей сосредоточены на снижении объема загрязнений и ликвидации ущербов природе, «копившихся десятилетиями».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент рассказал, на что потратят бюджет 2022-2024 годов. Так, в нем предусмотрена статья расходов на ликвидацию открытых свалок. По словам главы государства, в российских городах они должны исчезнуть до 2023 года.