Следователь рассказал о роковой любви убийцы "колбасного короля" и его "нечаянном" побеге из ИВС

Александра Мавриди пытались поймать больше месяца, все это время он прятался по заброшенным зданиям

Следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области, капитан юстиции Сергей Баканов раскрыл детали дела убийцы Александра Мавриди, который застрелил из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова, а после сбежал из ИВС в Истре.

Оказывается, у Мавриди не было четкого плана побега, равно как и не было надежных сообщников. Во время прогулки в ИВС он услышал разговор троих заключенных, которые планировали побег.

- Во время разговора один из них (Тетеря) признался, что при переезде из СИЗО в ИВС прихватил с собой гаечный ключ, который нашел в половой щели под обеденным столом в камере, - рассказывает следователь сайту mk.ru.

Мавриди подошел к заключенным и сообщил, что слышал разговор и хочет бежать с ними.

На следующий день убийца стал кричать и балагурить, просить перевести его в соседнюю камеру, где были граждане Молдовы, чтобы поиграть в нарды. Вопреки всем инструкциям служивые пошли на этот шаг, лишь бы угомонить сидельца.

- Мавриди не был посвящен в детали плана. Так что день побега для него оказался неожиданностью. Это подтверждает и то, что одет он был лишь в шорты, майку и шлепанцы. После они шли ночами, а днем прятались. Так добрались до Лобни к знакомому, который тоже будет привлечен к ответственности за укрывательство беглецов, - говорит следователь.

Дальше пути беглецов разошлись и Мавриди двинулся в сторону Химок, по пути просил у встречных рабочих из Молдавии денег на дорогу. На МКАД он поймал дальнобойщика, который подбросил его до цели.

После он купил на радиорынке телефон и две сим-карты и обосновался на заброшенной заправке в деревне Путилково Красногорского района.

- Отремонтировал дверь, натянул пленку на окна, чтобы было теплее, и прожил там около двух недель. После его пристанищем стал недостроенный фитнес-клуб, а потом заброшенная церковь. Неподалеку от нее его и задержали 13 сентября, - рассказывает собеседник издания.

Все время на свободе Мавриди связывался со знакомыми за границей. Они помогли деньгами, чтобы беглец мог покинуть Россию. Он намеревался перейти границу с Украиной.

Что касается убийства Владимира Маругова, то никаких заказчиков не было.

- Убийство он совершил из личных неприязненных отношений и даже, можно сказать, из любви к женщине — бывшей жене Маругова Татьяне, - говорит следователь.

С Татьяной мужчина познакомился в ЗАГСе, где женина брала справку о смерти сына. Он уступил ей очередь и в знак благодарности женщина оставила незнакомцу свою визитную карточку.

После Мавриди регулярно писал и звонил Татьяне, помогал по дому, чинил сантехнику. В какой-то момент женщина пожаловалась, что устала от имущественных разборок с бывшим мужем. И тогда Мавриди пообещал помочь. Выведал у женщины маршруты передвижения «колбасного короля» и убил бизнесмена.

При этом следователь полагает, что Мавриди вовсе не был влюблен в Татьяну, а скорее клюнул на ее богатство, поэтому и всячески пытался доказать ей свою любовь.