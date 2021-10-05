Омбудсмен заявила, что заключенные не жаловались на насилие в тюремной больнице в Саратове

По словам омбудсмена, она была в больнице 30 сентября и не получила сообщений о насилии над заключенными Фото: Олег Укладов

Омбудсмен Саратовской области Надежда Сухова прокомментировала ситуацию с пытками в в тюремной больнице ОТБ-1 - там, согласно опубликованным правозащитниками видеозаписям, заключенного насиловали шваброй. Но по словам омбудсмена, заключенные не жаловались на насилие.

Сухова отметила, что 30 сентября 2021 года лично посетила ОТБ-1, где беседовала с находящимися там на лечении осужденными, в том числе, и на личном приеме. По ее словам, обращения были, однако ни одно из них не касалось тематики, затронутой СМИ и общественниками.

"Появившаяся в интернет изданиях видеопубликация о насилии и пытках в ОТБ -1 УФСИН по Саратовской области содержит серьезную информацию, указывающую на уголовно-наказуемые деяния. Она требует тщательных уголовно-процессуальных проверок, а не комментариев", - приводит слова Суховой РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что надеется на беспристрастность компетентных органов, которые расследуют ситуацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из заключенных, ранее работавший программистом, слил правозащитникам видеоархив на 40 гигабайт. Они опубликовали первое видео оттуда, которое предположительно было снято в саратовской областной туберкулезной больнице №1 регионального управления ФСИН.

На видео демонстрируется, как некого мужчину привязали к кровати, подняли ему ноги и изнасиловали черенком швабры. По словам правозащитников, таким образом заключенных по всей России вынуждают дать показания, принять какие-либо решения или заплатить.

Послу публикации новостей о слитом видео Следственный комитет начал проверку и пообещал дать "объективную юридическую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения".