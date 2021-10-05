Подозрительный автомобиль замечен у Капитолия в Вашингтоне

На данный момент полиция просит людей не подходить близко к этому месту Фото: REUTERS

У здания Капитолия США в Вашингтоне был замечен подозрительный автомобиль. Полиция обратила на него внимание, так как в этом месте не должно находиться машин, пишет WCBS Newsradio 880 в Твиттер. Согласно фотографиям, на территории у Капитолия находится только подозрительный автомобиль и машины полиции.

Как сообщает местное отделение полиции, которое работает в районе Капитолия, инцидент расследуется. На данный момент людей просят не подходить близко к этому месту.

"Мы расследуем ситуацию с подозрительным автомобилем перед зданием Верховного суда на Первой улице, штат Северная Каролина. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем", - пишет полиция Капитолия США в Твиттер.

Как ранее писал сайт kp.ru, у Капитолия в Вашингтоне часто неспокойно. В августе 2021 года мужчина заперся в машине у входа в здание и обещал взорвать бомбу.