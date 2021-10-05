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Политика5 октября 2021 18:41

Украина ввела санкции против Амурского и Казанского заводов, а также российского предприятия "Маяк"

Решение утвердил президент страны Владимир Зеленский
Наталья Смирнова
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввел санкции против российских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и севастопольского завода судовой светотехники "Маяк". Президент страны Владимир Зеленский во вторник, 5 октября, подписал соответствующий указ.

Документ был опубликован на сайте офиса украинского лидера. В указе говорится, что решение о применении санкций начинает действовать со дня его подписания. Ограничительные меры против российских предприятий со стороны Украины будут действовать в течение 3 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее днем 5 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона.